"البحر الأحمر الدولية" تحقّق مليون ساعة عمل آمنة في تطوير "ديزرت روك"

وأكّدت الشركة أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الالتزام الصارم بأعلى معايير الصحة والسلامة المتبعة منذ الإعلان عن وجهاتها المستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن يحظى الجميع بتجارب عمل آمنة طوال الوقت سواء كانوا موظفيها المباشرين، أو ممّن تم توظيفهم من قِبل شركائها في تطوير محفظة مشاريعها.