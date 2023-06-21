رئاسة هيئة الأمر بالمعروف توظف الوسائل الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام

ومن أهم الوسائل التي وظفتها الرئاسة العامة خلال حج هذا العام تخصيص أكثر من 2.3 مليون بطاقة ذكية، تضم رمز الاستجابة السريع QR، وتتيح الاستفادة من مبادرات الرئاسة التوعوية، مثل المبادرة التفاعلية المستدامة (مبرور)، وتضم عددًا من الخدمات التوعوية الرقمية، تشمل تطبيق الرئاسة العامة الإلكتروني، الذي يحتوي على عدد من الخدمات المقروءة والمسموعة والمرئية التي تساعد ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم وفق المنهج الصحيح، ويمكن الوصول له بكل يسر وسهولة بعدد من الوسائل الحديثة، مثل نقاط البث wifi وتقنية الـNFC.