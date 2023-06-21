رئاسة هيئة الأمر بالمعروف توظف الوسائل الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام

بادرت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف باستخدام حزمة من الوسائل الرقمية الحديثة، والتقنيات والمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1444هــ.
ومن أهم الوسائل التي وظفتها الرئاسة العامة خلال حج هذا العام تخصيص أكثر من 2.3 مليون بطاقة ذكية، تضم رمز الاستجابة السريع QR، وتتيح الاستفادة من مبادرات الرئاسة التوعوية، مثل المبادرة التفاعلية المستدامة (مبرور)، وتضم عددًا من الخدمات التوعوية الرقمية، تشمل تطبيق الرئاسة العامة الإلكتروني، الذي يحتوي على عدد من الخدمات المقروءة والمسموعة والمرئية التي تساعد ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم وفق المنهج الصحيح، ويمكن الوصول له بكل يسر وسهولة بعدد من الوسائل الحديثة، مثل نقاط البث wifi وتقنية الـNFC.
كما استثمرت الرئاسة العامة ضمن مبادراتها التقنية الحديثة والعصرية تقنية الواقع المعزز 7D) الهولوجرام)، وهي عبارة عن عرض مرئي، يعرض مادة توعوية في الأماكن المقصودة بالزيارة في منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتجاوزت عدد الأجهزة والوسائل الحديثة التي شاركت بها الرئاسة العامة 497 جهازًا ووسيلة عرض وشاشة تفاعلية متنوعة، تنشر بها مبادرات الرئاسة العامة، كمنصة الحج والعمرة والزيارة، ومنصة التواصل الرقمية، والخارطة التفاعلية لدليل النسك والمواقيت المكانية، والرسائل التوعوية لأعمال الحاج من خلال خدمة رسائل sms، والتوعية بلغة الإشارة.
وتقدم الرئاسة هذه المبادرات للحاج والمعتمر بـ15 لغة حية.
وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع جهود الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، ضمن الخدمات الجليلة المقدمة من ولاة الأمر -حفظهم الله-، وبمتابعة مستمرة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.