البديوي: دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة المخدرات

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون، بجهود جميع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص، والمجتمع الدولي بشكل عام في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتتجاوز الحدود والأوطان والقارات، وتُخَلّف آثارًا مدمرة على مستقبل مجتمعاتنا وتنميتها.