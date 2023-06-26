البديوي: دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة المخدرات

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي: إن دول المجلس تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة المخدرات، التي باتت آفة غزت العالم أجمع، تقتل حاضر شبابنا ومستقبلهم.
جاء ذلك خلال تصريح الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يصادف تاريخ 26 يونيو من كل عام.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون، بجهود جميع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص، والمجتمع الدولي بشكل عام في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتتجاوز الحدود والأوطان والقارات، وتُخَلّف آثارًا مدمرة على مستقبل مجتمعاتنا وتنميتها.