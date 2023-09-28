شؤون المسجد النبوي تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين مُصَلٍّ خلال أسبوع

واستقبل معرض عمارة المسجد النبوي خلال الفترة ذاتها 3383 زائرًا؛ حيث شاهدوا مراحل بناء الحرمين الشريفين وتوسعتهما، والجهود المقدمة لرعاية قاصديهما، كما زار 10747 زائرًا مكتبة المسجد النبوي؛ فيما وُزعت 284280 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى 101761 وجبة إفطار صائم خلال وقت الإفطار داخل المسجد النبوي، في حين استفاد 139707 زائرين من كبار السن من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية والكراسي المتحركة بين الساحات وأبواب المسجد النبوي؛ فيما وزعت وكالة شؤون المسجد النبوي 30932 إهداءات منوعة على الزائرين.