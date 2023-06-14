اتفاقية تعاون بين "الحج" و"الجمارك" لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية

وقّعت وزارة الحج والعمرة، اتفاقية تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال تحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ونائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية عبدالله النعيم، في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وقّع اتفاقية التعاون من جانب وزارة الحج والعمرة، مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة عبدالرحمن بن محمد الغنام؛ فيما وقّعها من جانب الهيئة، مدير الإدارة الإقليمية للمنافذ الغربية مشعل بن حسن الزبيدي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات المقدمة لعموم الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تنفيذ مبادرة "حاج بلا حقيبة" التكاملية بين الطرفين، كخدمة إضافية تهدف إلى استلام أمتعة الحجاج من داخل صالات القدوم الدولي بالمطارات بعد إنهاء الإجراءات الجمركية لها، وإيصالها إلى مساكن الحجاج في مكة المكرمة مباشرة.
وستسهم اتفاقية التعاون تلك في تسهيل وإسراع إجراءات وصول الحجاج من المطار إلى مساكنهم، والتي من المستهدف تطبيقها على عدد من الدول.