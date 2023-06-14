اتفاقية تعاون بين "الحج" و"الجمارك" لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات المقدمة لعموم الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تنفيذ مبادرة "حاج بلا حقيبة" التكاملية بين الطرفين، كخدمة إضافية تهدف إلى استلام أمتعة الحجاج من داخل صالات القدوم الدولي بالمطارات بعد إنهاء الإجراءات الجمركية لها، وإيصالها إلى مساكن الحجاج في مكة المكرمة مباشرة.