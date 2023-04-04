"الشؤون الإسلامية" تقدم أكثر من 6 ملايين خدمة دعوية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار

وكلّفت الأمانة عددًا من الدعاة والمترجمين، للعمل في كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمساجد الحل بمكة المكرمة منذ بدء المرحلة الثانية، إضافة إلى تكليف الدعاة والداعيات للعمل في منطقة الحرم المكي، لتقديم الكلمات الوعظية في مصليات الفنادق المحيطة بالمنطقة المركزية، وتوعية ضيوف الرحمن، وتعليمهم مناسك العمرة، وبيان فضائل شهر رمضان، والإجابة على أسئلتهم، وأيضًا تركيب الشاشات الإلكترونية في مصليات الفنادق المحيطة بمنطقة الحرم المكي، التي تبث مئات الرسائل الدعوية بلغات عالمية، ومنصات المكتبة الإلكترونية التي تتيح تصفح الكتب الإلكترونية بالعديد من اللغات، وبث ملايين الرسائل التوعوية النصية بالتعاون مع شركات الاتصالات، والهاتف المجاني الذي يجيب عن أسئلة المتصلين على مدار الساعة.