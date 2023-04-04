"الشؤون الإسلامية" تقدم أكثر من 6 ملايين خدمة دعوية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار

بلغ عدد الخدمات الدعوية والإرشادية التي قدّمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- (6.103.500) خدمة دعوية وإرشادية منذ انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التوعية الإسلامية حتى اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك.
وتَمثلت الخدمات في تقديم كلمات وعظية ودروس علمية بلغات عالمية، إلى جانب تقديم الخدمات الخاصة بالإفتاء ورسائل الشاشات الإلكترونية والرسائل النصية التوعوية؛ حيث استفاد من كل الخدمات المقدمة نحو (3.280.000) مستفيد.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أنها كثّفت البرامج الدعوية والإرشادية لخدمة المعتمرين، تزامنًا مع توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل؛ وذلك بناء على توجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث تواصل الوزارة تقديم خدماتها على مدار الساعة بمشاركة مئات الدعاة والمترجمين والمتطوعين، تماشيًا مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.
وكلّفت الأمانة عددًا من الدعاة والمترجمين، للعمل في كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمساجد الحل بمكة المكرمة منذ بدء المرحلة الثانية، إضافة إلى تكليف الدعاة والداعيات للعمل في منطقة الحرم المكي، لتقديم الكلمات الوعظية في مصليات الفنادق المحيطة بالمنطقة المركزية، وتوعية ضيوف الرحمن، وتعليمهم مناسك العمرة، وبيان فضائل شهر رمضان، والإجابة على أسئلتهم، وأيضًا تركيب الشاشات الإلكترونية في مصليات الفنادق المحيطة بمنطقة الحرم المكي، التي تبث مئات الرسائل الدعوية بلغات عالمية، ومنصات المكتبة الإلكترونية التي تتيح تصفح الكتب الإلكترونية بالعديد من اللغات، وبث ملايين الرسائل التوعوية النصية بالتعاون مع شركات الاتصالات، والهاتف المجاني الذي يجيب عن أسئلة المتصلين على مدار الساعة.