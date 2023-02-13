تطهير وتعطير وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من الكتيبات والمطويات 1100 مستفيداً بجانب 12 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وتم توفير 2300 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.000 لتر لتعقيم الأسطح، و5100 لتر معقمات الأيدي.