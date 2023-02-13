تطهير وتعطير وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات و16.100 سجادة، و2650 لتراً من المعطرات.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من الكتيبات والمطويات 1100 مستفيداً بجانب 12 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وتم توفير 2300 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.000 لتر لتعقيم الأسطح، و5100 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت، أنه استفاد 85676 شخصاً من التوعية الميدانية و12000 من التوعية الرقمية، و2471 مستفيداً من خدمات التطويف.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية 900 زائر، والخدمات التطوعية 27.856 وتوزيع 365 أسورة معصم اليد للزائر الصغير.