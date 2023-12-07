مستعرضًا إنجازات "الموارد البشرية".. الراجحي: السعوديون العاملون في القطاع الخاص 2,3 مليون

وتناول الراجحي أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023م, منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون إلى (2,3) مليون هذا العام، بينهم (361) ألفًا لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل, وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 35.3%، متجاوزًا مستهدف الرؤية المحدد بـ (30%)، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% خلال الفترة المقبلة.