الهلال الأحمر بالشرقية باشر 6858 حالة إسعافية خلال أغسطس

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، خلال شهر أغسطس الماضي، (6858) حالة إسعافية، فيما استقبل مركز القيادة والتحكم في الهيئة (7996) بلاغًا، وقدمت الخدمات الطبية الإسعافية إلى (4877) حالة، تم إسعاف (3041) حالة منها ونقلها إلى المستشفيات بالمنطقة الشرقية، و(1836) حالة لم تستدع حالتها النقل للمستشفيات.