الهلال الأحمر بالشرقية باشر 6858 حالة إسعافية خلال أغسطس

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، خلال شهر أغسطس الماضي، (6858) حالة إسعافية، فيما استقبل مركز القيادة والتحكم في الهيئة (7996) بلاغًا، وقدمت الخدمات الطبية الإسعافية إلى (4877) حالة، تم إسعاف (3041) حالة منها ونقلها إلى المستشفيات بالمنطقة الشرقية، و(1836) حالة لم تستدع حالتها النقل للمستشفيات.
وأكّدت الهيئة أهمية تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي يؤدي إلى إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، وعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.
ونوّهت هيئة الهلال الأحمر السعودي بطلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني" الذي يوفر كثيراً من الوقت والجهد عبر تحديد موقع المتصل ويسهّل وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ بدقة عالية.