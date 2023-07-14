"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة مصحوبة برياحٍ على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الساحلية منها.