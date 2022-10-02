موجز "سبق" الأسبوعي: بأمر الملك ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.. "نزاهة" تحقّق مع 147 متهماً.. ووفاة خالد الزيلعي

في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

بأمر الملك: إعادة تشكيل مجلس الوزراء.. والأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت أن يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

https://sabq.org/saudia/r01980avkq

ولي العهد يعلن إستراتيجية مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، إستراتيجية المجموعة، وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد: "تمثل سافي عنصراً رئيساً من إستراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030".