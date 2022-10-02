موجز "سبق" الأسبوعي: بأمر الملك ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.. "نزاهة" تحقّق مع 147 متهماً.. ووفاة خالد الزيلعي

شهد الأسبوع الماضي أحداثاً مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، وأبرز هذه الأحداث صدور أمر ملكي بأن يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، وكذلك إعلان ولي العهد إستراتيجية مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية، وتقدُّم مركز المملكة بمؤشرات التعليم في تصنيف التنافسية العالمي.
كما شهدت أحداث الأسبوع أيضاً انتخاب وكالة الطاقة الذرية للمملكة لتكون عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2024، ووفاة "خالد الزيلعي" نجم النصر السابق.
في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:
بأمر الملك: إعادة تشكيل مجلس الوزراء.. والأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت أن يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
https://sabq.org/saudia/r01980avkq
ولي العهد يعلن إستراتيجية مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، إستراتيجية المجموعة، وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد: "تمثل سافي عنصراً رئيساً من إستراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030".
https://sabq.org/saudia/wwlzepccx1
قفزة سعودية.. تقدُّم مركز المملكة بمؤشرات التعليم في تصنيف التنافسية العالمي
حقّقت المملكة تقدُّماً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"؛ حيث قفزت 13 مرتبة عالميّاً في مؤشر المعرفة عن العام السابق، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة، حفظها الله، بالعملية التعليمية وتوفير كل مقومات الدعم للتعليم في سبيل التحوّل إلى اقتصاد المعرفة.
https://sabq.org/saudia/gvsec7ssn1
وكالة الطاقة الذرية تنتخب المملكة عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2024
انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال انعقاده في فيينا، المملكة العربية السعودية، بأغلبية الأصوات، لتصبح عضواً في مجلس محافظي الوكالة ضمن الدول الأعضاء في المجلس من مجموعتها الجغرافية - دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
https://sabq.org/saudia/gjqyyrljjv
الموت يغيّب "خالد الزيلعي" نجم النصر السابق
انتقل إلى رحمة الله، يوم الجمعة، خالد الزيلعي؛ لاعب نادي النصر السعودي السابق، بعد معاناة مع المرض.
https://sabq.org/sports/omxem9nj4a
"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% للربع الثاني من عام 2022م
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2022م،ووفقاً لنتائج هذه النشرة، فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 9.7% للربع الثاني من عام 2022م مقارنةً بـ10.1% في الربع الأول من عام 2022م.
https://sabq.org/saudia/gi8wyjhocg
السعودية تتصدّر دول مجموعة العشرين في معدل تدفُّق الزوَّار من الخارج خلال 2022م
تصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022م، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، التي أعلن عنها خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي عُقد برئاسة إندونيسيا، وشارك فيه وزراء من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "معاً نتعافى بشكلٍ أقوى".
https://sabq.org/saudia/3fnaqyvvdk
"نزاهة": إيقاف 97 متهماً والتحقيق مع 147 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر صفر 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3164) جولة رقابية، والتحقيق مع (147) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، النقل والخدمات اللوجستية).
https://sabq.org/saudia/9og31hfqn2
المملكة تعلن طرح خمسة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجدّدة بقدرات إجمالية تبلغ 3300 ميجاواط
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) طرح خمسة مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.
https://sabq.org/saudia/ljp7h7te3a
الرياض.. القبض على شخص تَلفَّظ على آخر بعبارات خادشة للحياء عبر أحد مواقع التواصل
ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.
https://sabq.org/saudia/e0tbdsrl9l
إنجاز تاريخي.. المملكة تكسر حاجز البطالة للسعوديين والسعوديات
حققت المملكة مستوى قياسياً في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني لعام 2022، وهو إنجاز غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث بلغت النسبة 9.7%.
https://sabq.org/saudia/snhdq9jso8
احتجاجات إيران تتصاعد.. 75 قتيلاً واعتقال ابنة الرئيس الأسبق "رفسنجاني"
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء الماضي، باعتقال فائزة رفسنجاني؛ ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، وتوجيه اتهامات لها بإثارة الشغب والفوضى.