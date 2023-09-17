"تنظيم الإعلام": ضم الإعلام بأنواعه كافة تحت مظلة واحدة سيسهم فـي تقديم محتوى شفاف وموثوق

ووفق التنظيم الجديد فقد توسعت أدوار الهيئة ومهامها، حيث توسعت الأدوار لتصبح الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هي الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام: (مرئي ومسموع ومقروء) والجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بأنواعه كافة، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.