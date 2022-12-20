حركة اقتصادية نشطة.. توافد المعتمرين ينعش الأسواق والفنادق بالعاصمة المقدّسة

تشهد فنادق العاصمة المقدّسة حركة دؤوبة في المنطقة المركزية والأحياء الأخرى تزامناً مع ازدياد أعداد المعتمرين التي كان لها دور كبير في إنعاش قطاع الفنادق والشقق الفندقية المفروشة في مكة بعد كثافة المعتمرين خلال هذه الفترة لتصل لأكثر من 200 فندق وشقق فندقية مع حركة الإقبال على المطاعم ووسائل النقل والأسواق والمراكز التجارية.