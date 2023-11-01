"الفارس": "الداخلية" نجحت في خفض العرض والطلب على المخدرات.. وتخفيف الضرر منها

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد في كلمته في قمة العشرين في دورتها المنعقدة في الرياض أن الشباب هم "عصب المجتمع النابض بالحياة، وهم المستقبل أيضًا"، كما أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد في كل مناسبة على دور الشباب " فهم قاعدة كل بلد وحملة شعلتها والأيدي التي تبني حاضرها وقادة مستقبلها، وهم الأساس في أي حراك تنموي وخطط طموحة للنهضة".