"الفارس": "الداخلية" نجحت في خفض العرض والطلب على المخدرات.. وتخفيف الضرر منها

كشف العميد المهندس أحمد الفارس أن وزارة الداخلية أسهمت في خفض العرض والطلب على المخدرات وتخفيف الضرر منها، وفقًا لجهود أمنية ورقابية ووقائية وصحية وتأهيلية.
وقال "الفارس"، خلال ورقته في ندوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: الوزارة نجحت في ملاحقة التمويل والإنتاج والتهريب والترويج والحيازة، وكذلك لها جهود صحية من خلال الكشف المبكر وتوفير العلاج والتأهيل والإصلاح والرعاية اللاحقة.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قد أطلقت مساء أمس الثلاثاء بمركز الملك سلمان الاجتماعي ندوة بعنوان: "مجتمع واعٍ لحماية أفراده من المخدرات" ضمن برنامجها الثقافي وتزامنًا مع الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تهدف لحماية المجتمع وأفراده من آفة المخدرات، والتي شارك فيها عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري: إننا خلال هذه الندوة نناقش مسألة في غاية الأهمية وذات أثر مباشر على الإنسان وحقوقه وتحديدًا فئة الشباب ألا وهي آفة المخدرات، وما يبذل من جهود لمكافحتها، فحق الإنسان في الصحة والأمن والعمل والتعليم وجودة الحياة والاستقرار الأسري وغيرها من الحقوق تتعرض للتهديد بسبب هذه الآفة التي تلحق اضرارًا كبيرة بالأفراد والمجتمعات، وتتسبب في زيادة معدلات الجريمة، كما تلحق آثارًا سلبية على التنمية والاقتصاد من خلال استهداف الشباب الذين يعدون عماد رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت إقامة هذه الندوة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والخبراء من أجل بيان التبعات السلبية لانتشار المخدرات وأثرها على تمتع الافراد بحقوقهم، وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة من خلال قطاعاتها المختلفة لحماية المجتمع وأفراده من هذه الآفة.
وأضاف الفاخري: إن ما ينشر من أرقام من وقت لآخر عن كميات ما تم ضبطه من شحنات من المخدرات يكشف حجم التحدي والاستهداف للشباب في المملكة من قبل تنظيمات وجهات لا يسرها ما تعيشه المملكة من تطورات كبيرة ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد في كلمته في قمة العشرين في دورتها المنعقدة في الرياض أن الشباب هم "عصب المجتمع النابض بالحياة، وهم المستقبل أيضًا"، كما أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد في كل مناسبة على دور الشباب " فهم قاعدة كل بلد وحملة شعلتها والأيدي التي تبني حاضرها وقادة مستقبلها، وهم الأساس في أي حراك تنموي وخطط طموحة للنهضة".
وأردف "الفاخري": لذلك يتبين لنا هذا السعي الشرير لاستهداف الشباب من خلال نشر آفة المخدرات، كما تتأكد الحاجة لحمايتهم، فحمايتهم هي حماية للوطن ومستقبله، وهو ما تحققه -ولله الحمد- الجهود الكبيرة للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات للتصدي للمهربين والمروجين وتفكيك شبكاتهم.
وتابع: إننا ومن خلال متابعتنا لهذه الحملة ندرك ما تحققه من نتائج إيجابية كبيرة تستحق الوقوف عليها وتقديرها وتقديم الشكر للقائمين عليها، فهي جهود مباركة تعزز وتدعم الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وبخصوص جهود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قال الفاخري: لقد حرصت الجمعية منذ تأسيسها قبل نحو عشرين عام على تسليط الضوء على القضايا ذات الأثر المباشر على حياة الإنسان وبناء منهج يجمع بين رصد الملاحظات المتعلقة بحقوق الانسان وإبراز التغيرات الداعمة؛ لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ولذلك فإننا ومن خلال هذه الندوة وفي إطار برنامج الجمعية الثقافي نأمل الإسهام في رفع مستوى الوعي إيمانًا بأن المعرفة والوعي يشكلان دعامتين مهمتان لحماية الحقوق وتعزيزها.
وفي الختام، تقدم رئيس الجمعية بخالص الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية -يحفظه الله- على مباركته هذه الندوة، وكرر الترحيب والشكر بالجميع لاستجابتهم الكريمة ومشاركتهم في الندوة، كما شكر كل القطاعات الأمنية ومنسوبيها على جهودها الجبارة في حماية المجتمع وأفراده من هذه الآفة.
وتقدّم بالشكر لمركز الملك سلمان الاجتماعي على مشاركة الجمعية في استضافة هذه الندوة وتهيئة كل التسهيلات لتنظيمها.
وقد أدار الندوة الدكتور سليمان بن محمد العيدي، وتضمّن المحور الأول وهو بعنوان: (تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة وقطاعاتها المختلفة لحماية حقوق الإنسان من آفة المخدرات)، ما يتعلق بـ(الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة لحماية المجتمع وأفراده من آفة المخدرات) للمتحدث العميد المهندس أحمد الفارس - وزارة الداخلية، و(الجهود المبذولة من مجلس شؤون الأسرة في سبيل توعية الأسرة وحمايتها من المخدرات) للمتحدثة د. ميمونة الخليل - مجلس شؤون الأسرة، و(أثر الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في التصدي لاستهداف الشباب) للمتحدث د. ناصر المهيزع - مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وتضمّن المحور الثاني وهو بعنوان: (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في التصدي للمخدرات - (الإعلام والدراسات والبحوث أنموذجًا)، ما يتعلق بـ (دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والوقاية من آفة المخدرات) للمتحدث د. نورة العجلان - الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، و(دور الإعلام في دعم الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات) للمتحدث د. سعود الغربي - جمعية إعلاميون، و(دور المجتمع أثناء وجود مشكلة الإدمان لدى أحد أفراده - وما يدعمه من دراسات في هذا الجانب) للمتحدث د. عبدالعزيز الدخيل، و(العوامل المؤدية للإدمان وعوامل المنع - تفسير ظاهرة الإدمان)، للمتحدثة عهود القحطاني.
وفي الختام، كرم رئيس الجمعية المشاركين في الندوة.