أمانة القصيم تحقق المركز الرابع بين أمانات المملكة في قياس التحول الرقمي

حصلت أمانة منطقة القصيم على المركز الرابع في قياس التحول الرقمي 2022 ضمن مجموعة الأمانات الصادر عن @DgaGovSa.
وقد كرّم أمين منطقة القصيم م. محمد المجلي فريق العمل بالأمانة، وهنّأهم على هذا الإنجاز، متطلعًا لمواصلة النجاح مستقبلًا بإذن الله تعالى.
وعبّر م. "المجلي" عن سعادته بما تحقق من إنجاز بجهود الخبرات الشابة التي تعمل في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة، ومن ذلك التحول الرقمي المطبق في الأمانة، وبشكل متميز وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.
وكان م. "المجلي" قد اطلع على سير أداء العمل، موجهًا ببذل كل الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة لجميع المستفيدين.