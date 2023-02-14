أمانة جدة تعلن بدء تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في "فردوس أبحر"

يذكر أن عدداً من أحياء جدة تشهد تنفيذ مشاريع مماثلة لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بنظام الشبكة المدمجة، تتضمن كلاً من "طيبة، والهدى، والأجاويد، وطريق الملك فيصل (عابر القارات سابقًا)، والحمدانية، والصالحية، والريان، والرحمانية".