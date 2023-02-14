أمانة جدة تعلن بدء تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في "فردوس أبحر"

أعلنت أمانة محافظة جدة، البدء بأعمال مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، الذي وقّع عقده وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبالله الحقيل، بتكلفة إجمالية بلغت 263 مليوناً و524 ألفاً و704 ريالات، وتم تسليمه للمقاول لينفذ في مدة زمنية تصل لـ 26 شهراً.
جاء ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
من جهته، قال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار م. غسان عبدالله الزهراني: مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تخدم أحياء شمال أبحر.
وأضاف: سيتضمن المشروع إنشاء وتنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار والحلول العاجلة لتخفيض منسوب المياه السطحية، للمناطق المتضررة في أجزاءٍ من أحياء "الفردوس والشراع وأبحر الشمالية"، إلى جانب محطة الرفع والمصب البحري الساحلية.
ولفت "الزهراني"؛ إلى أن شبكة تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس ستتضمن تركيب عبّارات صندوقية، وأنابيب يتجاوز طولها 11.5 كم، وتتراوح أحجامها ما بين 600 – 2400 ملم، فيما سيشتمل المشروع على الأنابيب المثقبة لتخفيض منسوب المياه السطحية.
يذكر أن عدداً من أحياء جدة تشهد تنفيذ مشاريع مماثلة لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بنظام الشبكة المدمجة، تتضمن كلاً من "طيبة، والهدى، والأجاويد، وطريق الملك فيصل (عابر القارات سابقًا)، والحمدانية، والصالحية، والريان، والرحمانية".
وسيتم الإعلان عن مشاريع جديدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار خلال العام الجاري.