وزير الدفاع يستقبل قادةَ الوزارة وكبار مسؤوليها بمناسبة عيد الفطر المبارك

حضر الاستقبالَ الأميرُ عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وسموّ قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.