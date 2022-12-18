وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالتحول الرقمي في كافة أعمال وخدمات المساجد

ونص التوجيه الذي أصدره الوزير "آل الشيخ"، عبر تعميم اليوم، على أن تبدأ فروع الوزارة في مناطق المملكة بالتنفيذ لإتاحة الخدمات على التطبيق الإلكتروني لأجهزة الهاتف الجوال، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله، وضمان تأدية المهام على أكمل وجه.