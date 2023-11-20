"الأرصاد" ترفع الإنذار على منطقة الباحة إلى "الأحمر" وتتوقع أمطارًا غزيرة

وفي سياق متصل، رفع المركز درجة الإنذار لمنطقة الباحة إلى "الأحمر"، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل "رياحًا شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية، على كلّ من "الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة".