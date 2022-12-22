"فصل الـ3 أشهر" لا يناسب التقلبات المناخية.. ما الذي يقترحه "المسند"؟!

وأردف: أرى أن دخول الفصل ينبغي أن يكون وفقًا لاعتبارات مناخية لا فلكية، وتعتمد على وجه التحديد على عنصر درجة الحرارة فقط؛ فمتى ما شعر الناس بالبرد فنحن في فصل الشتاء، والذي يمثله في السعودية مثلًا (ديسمبر، يناير، فبراير)، ومتى ما شعر الإنسان بالاعتدال في درجة الحرارة فنحن في فصل الربيع ممثلًا في (مارس، أبريل)، أو فصل الخريف (أكتوبر، نوفمبر)، ومتى ما شعر الإنسان بالحر نكون في فصل الصيف ممثلًا في (مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر).