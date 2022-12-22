"فصل الـ3 أشهر" لا يناسب التقلبات المناخية.. ما الذي يقترحه "المسند"؟!

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن تقسيم السنة إلى 4 فصول ولكل فصل 3 شهور، يُعد تقسيمًا نظريًّا اصطلاحيًّا فلكيًّا جغرافيًّا؛ لكنه لا يمثل الواقع ولا ينسجم معه.
وقال "المسند": التغيرات والتقلبات الجوية لا تنسجم وتتفق مع بداية ونهاية وطول الفصول، والواقع أن لكل مكان وموقع جغرافي حساب خاص.
وأضاف: على سبيل المثال قد يطول الشتاء في بلد ما حتى يمتد لخمسة شهور، وفي بلد آخر يصل فقط لشهرين؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إحساس الناس بالفصول الأربعة لا يتناغم مع التقسيم الفلكي المعروف حاليًا، ولا ينسجم مع الاصطلاح الجغرافي المحفوظ دراسيًّا، والذي يعتمد على حركة الشمس الظاهرية السنوية بين مداري السرطان والجدي مرورًا بخط الاستواء.
وأردف: أرى أن دخول الفصل ينبغي أن يكون وفقًا لاعتبارات مناخية لا فلكية، وتعتمد على وجه التحديد على عنصر درجة الحرارة فقط؛ فمتى ما شعر الناس بالبرد فنحن في فصل الشتاء، والذي يمثله في السعودية مثلًا (ديسمبر، يناير، فبراير)، ومتى ما شعر الإنسان بالاعتدال في درجة الحرارة فنحن في فصل الربيع ممثلًا في (مارس، أبريل)، أو فصل الخريف (أكتوبر، نوفمبر)، ومتى ما شعر الإنسان بالحر نكون في فصل الصيف ممثلًا في (مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر).
واختتم "المسند" بالقول: هذا التقسيم المناخي للفصول الأربعة أكثر منطقية، ومنسجم مع الواقع المحسوس من قِبَل الناس، ويترتب على التقسيم المقترح أن بداية ونهاية وطول الفصول سوف يختلف من مكان إلى آخر في العالم.