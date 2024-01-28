درجات حرارة أقل من المعدلات العامة بحدود 2- 4 درجات في المناطق الشمالية وطقس مستقر في مختلف المناطق اليوم

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى استمرار الطقس المستقر يوم غد الأحد في مختلف مناطق المملكة، مع بقاء الطقس باردًا إلى بارد جدًّا في ساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية ومنطقة تبوك.
وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الأحد باردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من السحب المتفرقة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام.
وليلًا يصبح الطقس باردًا في مختلف المناطق، وباردًا جدًّا في المناطق الشمالية، مع توقعات بتشكل الصقيع في أجزاء من منطقة تبوك والحدود الشمالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.