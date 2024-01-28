درجات حرارة أقل من المعدلات العامة بحدود 2- 4 درجات في المناطق الشمالية وطقس مستقر في مختلف المناطق اليوم

وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الأحد باردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من السحب المتفرقة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام.