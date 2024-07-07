بجوائز بلغت 9 ملايين ريال.. "الثقافة والتعليم" تُكَرّمان الفائزين بمسابقة "المهارات الثقافية"

وتخلل الحفلَ توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين يمثلون دعمًا أساسيًّا لأصحاب المواهب المميزة، جاءت أولاها مع شركة مانجا العربية المحدودة الرائدة في صناعة المحتوى الإبداعي، وإنتاج ونشر القصص المصورة العربية واليابانية؛ لتكون بمثابة المنصة التدريبية للمشاركين في مسار المانجا لتعلم وإتقان هذا الفن، وتحويل شغف الطلاب الموهوبين إلى إبداعات فنية متميزة. أما الاتفاقية الثانية فكانت مع شركة "أنغامي" السعودية، الرائدة في مجال الموسيقى الرقمية، والتي ستقدم للفائزين في مساريْ الغناء والعزف ألبومات غنائيةً مصغرةً تضم كل منها أربع أغان، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي متخصص يركز على صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الفنية؛ في حين كانت الاتفاقية الثالثة مع شركة MBC ميديا سوليوشنز المحدودة، والتي ستفتح أبوابها لاستضافة المواهب المميزة في أكاديمية MBC للتدريب، وإدراج المواهب المميزة في قاعدة بيانات المهارات الصاعدة لأعمال MBC؛ مما يفتح أمامهم فرصًا منوعة للظهور والتألق في مجالات متعددة.