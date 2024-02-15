هطولات اليوم وغداً.. "الجهني": طيبة على مكة وجدة وتستمر على 5 مناطق

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق: المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.