"شؤون الحرمين" تُقَدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ51.442 مستفيدًا في يوم واحد

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالحرم ليوم أمس السبت 26/ 3/ 1444هـ.
وشملت جهود الرئاسة: تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ51.442 مستفيدًا، واستهلاك 250 لترًا للتعقيم بالبايوكير، ومثلها للتعقيم بالروبوتات، و15.100 لتر لتعقيم الأسطح، و1200 لتر معقمات الأيدي.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 1950 كتيبًا ومطوية و2288 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 14.950 شخصًا من التوعية الرقمية، و92500 شخص من التوعية الميدانية.
وأشارت إلى أنها وفّرت 212 عربة عادية للمحتاجين، و1525 عربة كهربائية للطواف والسعي و1132 خدمة دافع عربة للمحتاجين.