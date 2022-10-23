"شؤون الحرمين" تُقَدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ51.442 مستفيدًا في يوم واحد

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 1950 كتيبًا ومطوية و2288 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 14.950 شخصًا من التوعية الرقمية، و92500 شخص من التوعية الميدانية.