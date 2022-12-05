علامة على بداية البرد.. "الزعاق" محللاً: قال العامة "القمر قارن ثريا"!

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن أجمل النجوم هو الثريا، وأجمل ما في الكون هو القمر، فإذا اجتمع الجمالان؛ الجمال الكوني "القمر"، وجمال النجوم "الثريا"، "قال العامة القمر قارن ثريا؛ أي اجتمع بها، ولذلك سُمي عقد النكاح بعقد القران".
وأوضح، أنه إذا وقع القمر بجانب الثريا يوم الحادي عشر من الشهر الهجري، قال العامة "قران حادي برد بادي"، فوقوع القمر بجانب الثريا يوم (11) من الشهر الهجري علامة على بداية البرد، وسنلاحظ بداية البرودة الشتوية خلال هذه الأيام.
ولفت "الزعاق"؛ في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن القمر يدور حول الأرض 12 مرة في السنة، ويلتقي الثريا في كل شهر مرة؛ بمعنى أنه يلتقيها 12 مرة في السنة؛ 6 منها لقيا نهارية و6 منها ليلية مهمة.