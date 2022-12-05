علامة على بداية البرد.. "الزعاق" محللاً: قال العامة "القمر قارن ثريا"!

ولفت "الزعاق"؛ في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن القمر يدور حول الأرض 12 مرة في السنة، ويلتقي الثريا في كل شهر مرة؛ بمعنى أنه يلتقيها 12 مرة في السنة؛ 6 منها لقيا نهارية و6 منها ليلية مهمة.