ماذا على ضيف الرحمن لجعل مسار طوافه سالكاً وهادئاً؟ خطوات تبيّنها "الحج"

وطرحت الوزارة تساؤلاً يقول: "كيف نجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا؟"؛ لتجيب بخطوات أولاها قبل الطواف؛ حيث خاطبت ضيف الرحمن بالقول: "انتقل إلى المطاف العلوي عند ازدحام الصحن، وانتظر قليلًا حتى تجد منفذ دخول مناسباً".