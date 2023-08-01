ماذا على ضيف الرحمن لجعل مسار طوافه سالكاً وهادئاً؟ خطوات تبيّنها "الحج"

حثّت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، على القيام بمجموعة من الخطوات لجعل مسار الطواف سالكاً وهادئاً "قبل وأثناء وبعد الطواف".
وطرحت الوزارة تساؤلاً يقول: "كيف نجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا؟"؛ لتجيب بخطوات أولاها قبل الطواف؛ حيث خاطبت ضيف الرحمن بالقول: "انتقل إلى المطاف العلوي عند ازدحام الصحن، وانتظر قليلًا حتى تجد منفذ دخول مناسباً".
وأضافت والحديث لزوّار بيت الله: "في أثناء الطواف؛ التزم المسار ولا تعكس الاتجاه، واحرص على ترك مسافة مع مَن أمامك".
وتابعت، عبر حسابها على "إكس": "بعد الطواف؛ استمر في الطواف حتى تجد مخرجًا مناسبًا، واخرج بنفس الانسياب الذي دخلت به".