القيادة تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إغيلز ليفتيس؛ رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.