"صحة الطائف" تحوّل 16 سيدة مصابة بسرطان الثدي للمتابعة والعلاج

حوّلت "صحة الطائف" 16 سيدة اكتشفت إصابتهن بسرطان الثدي في مراحله الأولى؛ للمتابعة والعلاج.
وقال الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن عدد السيدات اللاتي تم فحصهن ضمن فعاليات البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عبر خدمة العيادات الطبية بواسطة أجهزة "الماموغرام" بلغ 1437 سيدة.
وأضاف "الحميدان": الحملة التي نفذتها إدارة البرامج والتوعية الصحية بصحة الطائف، تحت عنوان "رايتك وردية" ركزت على تشجيع السيدات لإجراء الكشف المبكر بجهاز الماموغرام؛ لما له من أهمية كبيرة في اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.
وأوضح أن إجمالي الحالات المشتبهة خلال الحملة بلغت 92 حالة، تحتاج لإجراء فحوصات إضافية للتأكد، كما بلغ عدد المستفيدين من التوعية الميدانية 229863، والمستفيدات من التوعية الإلكترونية 70200.