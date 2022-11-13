"صحة الطائف" تحوّل 16 سيدة مصابة بسرطان الثدي للمتابعة والعلاج

وأضاف "الحميدان": الحملة التي نفذتها إدارة البرامج والتوعية الصحية بصحة الطائف، تحت عنوان "رايتك وردية" ركزت على تشجيع السيدات لإجراء الكشف المبكر بجهاز الماموغرام؛ لما له من أهمية كبيرة في اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.