مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة عامين في "30" دقيقة لـ"ستينية" مصابة بخلع مركب لفقرات العمود الفقري

وقال د. أحمد الوشمي استشاري طب الألم وطب التأهيل، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة راجعت أطباء العظام والأعصاب في عدة مستشفيات، لكن حالتها لم تتحسن، وظلت تعتمد على المسكنات، قبل أن تتوقف عن تناولها بسبب حرقة المعدة، مضيفاً أنها فور وصولها تم فحصها سريريا لتحديد مصدر اللأم، ومن ثم خضعت للتصوير بالأشعة السينية الجانبية لتحديد درجة الخلع المركب للعصعص والأشعة المقطعية لمعاينة الخلع الخلفي المركب العجزي للعصعص.