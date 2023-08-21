مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة عامين في "30" دقيقة لـ"ستينية" مصابة بخلع مركب لفقرات العمود الفقري

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، معاناة ستينية مع آلام حادة مستمرة معها منذ نحو عامين، بعد حادث سقوط نتج عنه خلع خلفي مركب في فقرات العصعص والمقعدة، ومنعتها هذه الآلام من الجلوس وممارسة حياتها بشكل طبيعي وقيدت حركتها، وتمكن فريق طبي متخصص من إغلاق القناة العصبية للعصعص الناقلة للألم تحت التنظير الفلوري لخلع عظمة العصعص العجزي الخلفي المركب بنجاح.
وقال د. أحمد الوشمي استشاري طب الألم وطب التأهيل، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة راجعت أطباء العظام والأعصاب في عدة مستشفيات، لكن حالتها لم تتحسن، وظلت تعتمد على المسكنات، قبل أن تتوقف عن تناولها بسبب حرقة المعدة، مضيفاً أنها فور وصولها تم فحصها سريريا لتحديد مصدر اللأم، ومن ثم خضعت للتصوير بالأشعة السينية الجانبية لتحديد درجة الخلع المركب للعصعص والأشعة المقطعية لمعاينة الخلع الخلفي المركب العجزي للعصعص.
وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة خضعت المريضة لعملية تم فيها إغلاق القناة العصبية للعصعص الناقلة للألم تحت التنظير الفلوري لخلع عظمة العصعص العجزي الخلفي المركب، وتكللت العملية التي استمرت زهاء الـ"30" دقيقة، ولله الحمد بنجاح كبير، وغادرت المريضة المستشفى بعد نحو ساعة من العملية بحالة صحية جيدة، وقد خفت الآلام بنسبة كبيرة، قبل أن تختفي لاحقاً كل الأعراض التي عانت منها المريضة طوال عامين.
وأوضح د. الوشمي أن هذه الحالة اتسمت بالندرة والصعوبة، إذ أن حالات الخلع الخلفي المركب نادرة حسبما تقول الأبحاث الطبية، إضافة إلى صعوبة الوصول لمنطقة القناة العصبية، وأكد أن نجاح العملية يعد استمراراً لنجاحات المستشفى ، وتأكيد على تميز الكفاءات الطبية العاملة فيه، وتجهيزاته المتقدمة، إضافة إلى أن العملية أنهت معاناة المريضة مع الآلام، وساعدتها للعودة إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن عيادة طب الألم بالمستشفى تقدم خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير، ويشرف عليها كفاءات طبية تحظى بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرة لعلاج حالات الشد العضلي الناتج عن الجلطات الدماغية ، والتصلب اللويحي ، وإصابات الحبل الشوكي.