مجموعة سليمان الحبيب الطبية تستعد لإطلاق المؤتمر الدولي السابع للعناية الحرجة

وأوضح "العمري" أن هذا المؤتمر سيناقش آخر المستجدات والأبحاث في طب العناية المركزة، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وغيرها من الموضوعات؛ مضيفًا أن المؤتمر سيتضمن خلاصة الخبرات والأبحاث العلمية التي تَوصل لها الأطباء لمشاركتها مع الحضور، وكذلك العمل على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية التي توصلوا لها.