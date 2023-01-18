مجموعة سليمان الحبيب الطبية تستعد لإطلاق المؤتمر الدولي السابع للعناية الحرجة

أنهت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية استعداداتها النهائية لإطلاق المؤتمر العالمي السابع للعناية الحرجة th International Critical Care Conference7، تحت شعار الوجه الجديد للرعاية المركزة، بمشاركة 60 متحدثًا من خارج وداخل المملكة، ليقدموا من خلاله ما يزيد على 80 محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 38 ساعة تعليم طبي.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير 2023م، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، بقاعة الدكتور محمد بسام الحواري.
من جهته قال البروفيسور الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية: إن العمل جارٍ على قدم وساق داخل اللجنة العلمية المنظمة بقيادة الدكتور عبدالله المطيري استشاري العناية المركزة، والدكتور فهد الحماد استشاري العناية الحرجة؛ لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة والمشرفة وضمان المشاركة الفاعلة فيه؛ لا سيما وأنه سيمثل فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم، وسيسهم -بمشيئة الله- في تطوير أداء أقسام العناية الحرجة وتحسين جودة وكفاءة خدماتها.
وأوضح "العمري" أن هذا المؤتمر سيناقش آخر المستجدات والأبحاث في طب العناية المركزة، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وغيرها من الموضوعات؛ مضيفًا أن المؤتمر سيتضمن خلاصة الخبرات والأبحاث العلمية التي تَوصل لها الأطباء لمشاركتها مع الحضور، وكذلك العمل على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية التي توصلوا لها.
وأضاف أن من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا؛ لا سيما وأن تخصص العناية الحرجة يُعد أحد التخصصات الطبية الأكثر أهمية، نظرًا لطبيعته ومهامه الأساسية التي تستهدف إنقاذ الأرواح والمحافظة على حياة المرضى. وسيشهد معرضًا مصاحبًا يشارك فيه أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في تقنيات وأجهزة العناية الحرجة.
وفي الختام وجّه "العمري" الدعوة للراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط https://www.hmg.com/en/pages/cme/7th_ccc.aspx?itemID=17 أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com .
جدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب المستمر، لمثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، وصولًا إلى خدمات رعاية صحية أفضل تواكب رؤية المملكة 2030.