قياس رضا ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.. 6 لغات و5 محطات رئيسة

وأوضح مدير الإدارة العامة للإحصاء عيسى بن سفران الهذلي؛ أن الإدارة تكثف أعمالها خلال موسم الحج بمتابعة ومساندة مركز الإحصاء والمعلومات، وإدارة تجربة ضيف الرحمن وإدارة قياس الأداء التشغيلي، مبيناً أن الإدارة تقوم بتحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر منها المسوح الإحصائية، وإحصائيات الإدارات، ومؤشرات الخدمات للرئاسة، وقياس الرضا عن الخدمات، كما تقوم بتحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات للاستفادة منها.