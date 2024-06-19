عسير: 5 متنزهات خضراء ترحّب بالسياح في "العيد"

تستعد متنزهات منطقة عسير لاستقبال زوارها في إجازة عيد الأضحى؛ التي تتميز بهامات الأشجار وتكويناتها الطبيعية والهواء العليل؛ لينعش الأجواء وسط طقس معتدل ممطر تعيشه مرتفعات المنطقة.
أول المتنزهات هو متنزه عسير الوطني، الذي يضم عددًا من المواقع السياحية إلى جواره كمتنزهات السودة؛ حيث يضم المتنزه غابات كثيفة من أشجار العرعر، ويقدم مطلات جميلة ورائعة على ساحل تهامة، كما يضم جميع الخدمات التي يحتاجها الزوار مع مناظر طبيعية خلابة.
ومع الانطلاق لرحلة جديدة تكون الوجهة متنزه دلغان، حيث يعتبر من أبرز المتنزهات في منطقة عسير، فيما يميز المكان وجود مساحات كبيرة يتنزه الزوار فيها للاستمتاع بالطبيعة، إلى جانب أشجار بتكوينات طبيعية ممتعة وطبيعة خلابة تمنح الهدوء والسكينة للزائر وتدفعه للمجيء مجددًا إلى هذا المكان.
وتستمر رحلة متنزهات عسير، فما بين الطبيعة والتكوينات الجيولوجية المميزة يقف الزائر مبهورًا من متنزه الهضبة المتميز بتكويناته الجيولوجية، حيث يقع في مدينة أبها على الحزام الدائري وبه متحف وطني يضم العديد من الصور التي توضح للزائر المعالم الأثرية والطبيعية للمنطقة ومجسمات، بالإضافة إلى نماذج لبعض الحيوانات المحنطة التي تعيش في المنطقة.. في تجربة مثيرة للزوار.
وما يميز (الهضبة) أنه يضم كذلك مركز الزوار الذي يزخر بمعلومات وافية عن المنطقة وبيئتها، كما أنه أحد المواقع المخصصة لرياضة التسلق وبه محطة للتلفريك (العربات المعلقة) التي تربط أبها الجديدة بالجبل الأخضر المطل على مدينة أبها من جميع الجهات.
ومع أشجار العرعر والروائح العطرة وغابة الجرة والمساحات الخضراء الواسعة تكون الوجهة الرابعة هي شفا المسقى، حيث يضم الكثير من أشجار العرعر والزيتون البري التي تتراص إلى جانب مواقع الجلوس والمظلات؛ لتجعل تجربة الزائر مميزةً خاصةً مع الطرق المشجرة والنباتات الملونة المبهجة.
أما الوجهة الخامسة فهي متنزه الأمير سلطان حيث يتميز بموقع مثالي على قمم جبال السروات، ويعد أحد المواقع السياحية البارزة في المنطقة، كما يعتبر مقصدًا مهمًا للأهالي والزوار من محبي الطبيعة لما يملكه من مقومات سياحية وطبيعية تجعله من أبرز المتنزهات في منطقة عسير.
ويقدم برنامج صيف السعودية تحت شعار "تراها" سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.