مع تمديد قيود الجائحة في الصين.. النفط يتراجع و"برنت" عند 87.6 دولار

وبالتزامن مع ذلك، قررت مدينة تشنغدو الصينية تمديد الإغلاق الذي يشمل غالبية سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليونًا اليوم لكبح انتشار كوفيد-19، بينما طلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من البلاد تجنب السفر في العطلات القادمة.