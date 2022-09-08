مع تمديد قيود الجائحة في الصين.. النفط يتراجع و"برنت" عند 87.6 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم بعد تسجيل خسائر حادة في الجلسة السابقة، حيث أدى تمديد الصين إجراءات الإغلاق لكبح انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بما يلحق الضرر بالطلب.
وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 87.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش، مقتربة من المستوى المتدني المسجل في أواخر يناير.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للخام 41 سنتًا أو 0.5 في المائة إلى 81.53 دولار للبرميل.
وبالتزامن مع ذلك، قررت مدينة تشنغدو الصينية تمديد الإغلاق الذي يشمل غالبية سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليونًا اليوم لكبح انتشار كوفيد-19، بينما طلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من البلاد تجنب السفر في العطلات القادمة.
وتلقت الأسعار دعمًا في ظل تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفًا للأسعار.
واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي بعد ذلك بساعات فقط، الأمر الذي يرفع احتمالات تقنين الإمدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها.
وأوقفت شركة جازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أسفر عن قطع جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا.