"إغاثي" الملك يدشن البرنامج التطوعي العاشر في مخيم الزعتري

إلى هذا نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنسوبيه، أمس، ورشة عمل بعنوان "العقود والاتفاقيات الدولية"، بهدف بناء قدرات المشاركين على القواعد المتبعة لدى المنظمات الدولية في مجال إعداد ومراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية، وكذلك معرفة أفضل الممارسات المتبعة، وإدراك المخاطر القانونية في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR".