"إغاثي" الملك يدشن البرنامج التطوعي العاشر في مخيم الزعتري

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، البرنامج التطوعي العاشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية.
وجرى خلال البرنامج تقديم دورات في التربية الواعية لتوجيه سلوك الأطفال، وحقائق عن التوحد ومبادئ النجارة والديكور وأساسيات الكهرباء والتمديدات، بالإضافة للخدمات الطبية المتمثلة في عيادات العلاج الطبيعي والعظام والجلدية والطوارئ مع التثقيف النفسي للكوادر العاملة.
وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.
على جانب آخر وزّع المركز أمس الأول 37 طنًّا و450 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حور بمحافظة أبين، استفاد منها 2.100 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
إلى هذا نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنسوبيه، أمس، ورشة عمل بعنوان "العقود والاتفاقيات الدولية"، بهدف بناء قدرات المشاركين على القواعد المتبعة لدى المنظمات الدولية في مجال إعداد ومراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية، وكذلك معرفة أفضل الممارسات المتبعة، وإدراك المخاطر القانونية في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR".
وجرى خلال أعمال الورشة تقديم أبرز النصائح حول صياغة العقود، والتعريف بماهية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" للتحكيم، وطرق المفوضية للتعاقد مع الوكالات الحكومية وغير الحكومية.
وتأتي الورشة في إطار تبادل الخبرات بين المفوضية والمركز، وتعزيزًا للشراكة المميزة بينهما، وتحقيقًا لأهداف المركز الإستراتيجية ببناء فريق مميز من الموظفين بالأداء العالي والمهنية والخبرة.