لتحقيق السلامة لضيوف الرحمن.. تعرّف على مهام فرق الدفاع المدني في مكة والمدينة

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد بن ملفي الحمادي إن قوات الدفاع المدني تعمل على حماية الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ خطتها لشهر رمضان المبارك في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
وتفصيلاً، أوضح "المحمادي" أن الخطة تهدف إلى تحقيق السلامة للمعتمرين والزوار ومؤدي الصلوات في الحرمين الشريفين حيث تكثف الجولات التفتيشية في دور الإيواء السياحي وفي المنطقة المركزية والمناطق الحيوية ذات الكثافة العالية، ويتم التأكد من كفاءة أنظمة الوقاية والحماية الحريق ومعرفة مختصي السلامة في هذه المنشآت بأدوارهم المناطق بهم والتصرف التسليم عند حدوث طارئ.
وأضاف: تقوم دوريات الإشراف الوقائي بالعمل على مدار الساعة بالجولات للوقوف على مسببات الحوادث وإزالتها والحد من خطورتها والفرق الميدانية تعمل على رفع الجاهزية والانتشار لفريق التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ لا قدر الله.
وأردف بأن قوة الدفاع المدني تقوم بدعم الحرم بمهام ومسؤوليات في الحرمين الشريفين داخل أروقة ساحات الحرمين الشريفين لتقديم خدمات الدفاع المدني والخدمات الإنسانية وهذه الإجراءات التي تم تنفيذها إجراءات توعوية وقائية من خلال رسائل توعوية يبثها الدفاع المدني عبر المنصات والشاشات في المنطقة المركزية والمدينة المنورة ومكة المكرمة لتوعية المعتمرين والزوار والمصلين بكل ما يساعد لتحقيق سلامتهم.