لتحقيق السلامة لضيوف الرحمن.. تعرّف على مهام فرق الدفاع المدني في مكة والمدينة

وتفصيلاً، أوضح "المحمادي" أن الخطة تهدف إلى تحقيق السلامة للمعتمرين والزوار ومؤدي الصلوات في الحرمين الشريفين حيث تكثف الجولات التفتيشية في دور الإيواء السياحي وفي المنطقة المركزية والمناطق الحيوية ذات الكثافة العالية، ويتم التأكد من كفاءة أنظمة الوقاية والحماية الحريق ومعرفة مختصي السلامة في هذه المنشآت بأدوارهم المناطق بهم والتصرف التسليم عند حدوث طارئ.