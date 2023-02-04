أقل حرارة بالقريات وجازان الأعلى.. "الحصيني": قلما تفشل "بذرة الست"!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن الثلاثاء المقبل هو أول أيام "بذرة الست"، وهي ستة أيام تتمدّد بين يومَي 7 و12 فبراير الجاري، مشيراً إلى أنها فترة صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الفترة "قلما تفشل فيها البذور بسبب أن الظروف الجوية ملائمة لذلك"؛ حيث مدّتها "3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من العقرب الأولى التي تبدأ 19 رجب".
وأضاف: "الحرارة المسجّلة، صباح اليوم السبت، عند الساعة 7 صباحاً باردة على معظم المملكة ودول الخليج العربي، فالسماء صحوة عدا بعض السحب الخفيفة على أجزاءٍ من الوسطى، وأقل حرارة القريات 1°C، والأعلى جازان 24°C، والمدينة المنوّرة 13°C، والرياض 8°C، والدمام 12°C".