أقل حرارة بالقريات وجازان الأعلى.. "الحصيني": قلما تفشل "بذرة الست"!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن الثلاثاء المقبل هو أول أيام "بذرة الست"، وهي ستة أيام تتمدّد بين يومَي 7 و12 فبراير الجاري، مشيراً إلى أنها فترة صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية.