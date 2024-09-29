مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم قطاع المياه السوداني وتمكين المرأة اليمنية

ويستفيد من الاتفاقية 833.520 فردًا مباشرة وخمسة ملايين فرد بشكل غير مباشر، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و500 ألف دولار، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.