مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم قطاع المياه السوداني وتمكين المرأة اليمنية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس السبت، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في ولايتي كسلا والقضارف بجمهورية السودان.
جاء ذلك بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر.
ويستفيد من الاتفاقية 833.520 فردًا مباشرة وخمسة ملايين فرد بشكل غير مباشر، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و500 ألف دولار، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.
ووقّع الاتفاقية مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتورة هناء عمر، والأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبدالله الدردري.
وسيجري بموجب الاتفاقية، إنشاء وتركيب أنظمة طاقة شمسية لعشر محطات مياه جديدة (آبار جوفية)، وتوسيع نقاط التوزيع بمحطة مياه مرشحة بالرمال البطيئة، وإعادة تأهيل وتركيب أنظمة طاقة شمسية لـ 44 محطة مياه (آبار جوفية)، وإنشاء 54 جمعية لمستخدمي المياه تضم قرابة 600 عضو.
وكذلك توزيع حاويات جمع المياه وتخزينها على الأسر الأكثر ضعفًا، وأقراص معالجة مياه الشرب، وتوفير معدات جديدة لجمع النفايات وإصلاح التالفة الموجودة، وتوفير حاويات معدنية للقمامة.
إضافة إلى توزيع مستلزمات النظافة على الأسر المحتاجة، وتوفير أدوات غسيل اليدين لـ 54 مدرسة وناديًا، ودعم المنشورات التثقيفية والتعليمية عن أهمية النظافة الشخصية لـ 10 آلاف شخص.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة المشروعات والبرامج الإنسانية والإغاثية المتعلقة بقطاع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة عبر المركز؛ لتحسين جودة الحياة وتوفير حلول مستدامة للبيئة والتقليل من انتشار الأمراض والأوبئة في الدول المحتاجة حول العالم.
كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتمكين المرأة اليمنية في مشروعات الطاقة المتجددة في محافظتي حضرموت ولحج.
جاء ذلك بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر.
وتستفيد من المشروع 21.375 امرأة، بقيمة 2 مليون و255 ألف دولار، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 بمدينة نيويورك.
ووقّع الاتفاقية مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتورة هناء عمر، والأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبدالله الدردري.
وسيجري بموجب الاتفاقية إنشاء 375 مشروعًا صغيرًا لإنتاج وتسويق الأجهزة المنزلية التي تعمل بالطاقة الشمسية مثل الفوانيس والمواقد والأفران التقليدية (التنور)، فضلًا عن تقديم برامج التدريب المهني لـ 375 امرأة على استخدام الطاقة الشمسية والمهارات الحياتية والتجارية، وتوفير أدلة وإرشادات تدريبية حول الفوانيس الشمسية والفرن التقليدي.
وكذلك سيتم خلال الاتفاقية تزويد الأسر المحتاجة والنازحين بمصادر طاقة بديلة تعتمد على الطاقة الشمسية مثل الإضاءة الأساسية وأجهزة الطبخ المنزلية التي تنتجها الشركات النسوية.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتمكين النساء في اليمن، وتوفير الأدوات التي تمكّنهن من إيجاد فرص مدرة للدخل، وتعزيز دور المرأة في المجتمع اليمني.