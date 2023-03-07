"الخلوي": دخل كهربائي السيارات يصل إلى 11 ألفًا شهريًّا.. و20% فقط منهم متخصصون!

يتعرَّض أصحاب المركبات إلى مشاكل في كهرباء سياراتهم، يقابلها ظهور عمالة غير متخصصة في الإصلاح؛ ما يؤدي إلى تضخيم أعطال صغيرة، واختلاق أعطال غير موجودة.
وكشف المواطن أمير خلوي، فني كهرباء السيارات، عبر برنامج يا هلا على روتانا خليجية، بعض ألاعيب فنيي الكهرباء، وبيَّن أن دخل فني كهرباء السيارات يتراوح من ثلاثة آلاف ريال شهريًّا إلى 11 ألفًا.
وأضاف "الخلوي" بأن مشاكل كهرباء السيارات كثيرة. فعلى سبيل المثال مشكلة "الجير بوكس" بعد انتشار المقطع التوعوي الذي تحدثت عنه بسبب تعرُّض السيارة لمطبات صناعية، أو تعرُّضها إلى أمطار، أو سيرها بتضاريس؛ ما أدى لتحرُّك فيش الجير بوكس؛ وبالتالي خلل في الكهرباء. فتذهب بسيارتك إلى كهربائي، ويقول لك لديك مشكلة في الجير بوكس، ويحتاج إلى تصليح، وتكتشف أن المشكلة بسيطة، فقط تحرُّك فيش الجير.
ومن المشاكل تلامُس الأسلاك، الذي يقول بسببه الفني يجب تغيير بعض قطع الغيار السليمة؛ ويتكبد صاحبها خسائر مادية. واكتشاف مثل هذه الأخطاء يوفر أكثر من 75٪ من مبالغ تصليح كهرباء السيارات.
وأشار "الخلوي" إلى أنه يقوم بعملية اختبار للعمالة الذين يدَّعون أنهم متخصصون في كهرباء السيارات، وقال: أُحضر سيارتي، وأعرف مشكلتها الكهربائية، وأعرضها عليهم، ويتضح أنهم لا يُشخّصون المشكلة بالشكل الصحيح، وفي النهاية أخبرهم بالخلل حتى يتنبهوا إذا حصلت مع صاحب مركبة.
وبيّن أن نسبة المتخصصين في الورش لا تتعدى 20%، و80 ٪ من العمالة غير متخصصين.