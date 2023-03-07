"الخلوي": دخل كهربائي السيارات يصل إلى 11 ألفًا شهريًّا.. و20% فقط منهم متخصصون!

وأضاف "الخلوي" بأن مشاكل كهرباء السيارات كثيرة. فعلى سبيل المثال مشكلة "الجير بوكس" بعد انتشار المقطع التوعوي الذي تحدثت عنه بسبب تعرُّض السيارة لمطبات صناعية، أو تعرُّضها إلى أمطار، أو سيرها بتضاريس؛ ما أدى لتحرُّك فيش الجير بوكس؛ وبالتالي خلل في الكهرباء. فتذهب بسيارتك إلى كهربائي، ويقول لك لديك مشكلة في الجير بوكس، ويحتاج إلى تصليح، وتكتشف أن المشكلة بسيطة، فقط تحرُّك فيش الجير.