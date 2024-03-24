تأهُّل 9 طلبة من "تعليم جازان" للمرحلة النهائية للأولمبياد الوطني للتاريخ

وتأهَّل كل من الطلاب: أنور الفيفي وعبدالمجيد طوهري وفارس السيد والمعتز دايلي وفيصل عياشي، والطالبات: راحيل سيد وآمنة نجمي وميسان عبدالباقي وأمجاد البقمي، للأولمبياد الذي يهدف لغرس المبادئ والقيم الوطنية لدى الطلبة، وتعزيز الانتماء الوطني، وتعريفهم بتاريخ السعودية، إضافة إلى المساهمة في المحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، وكذلك الاطلاع على تاريخ العالم.