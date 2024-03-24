تأهُّل 9 طلبة من "تعليم جازان" للمرحلة النهائية للأولمبياد الوطني للتاريخ

تأهَّل 9 من طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للمرحلة النهائية للأولمبياد الوطني للتاريخ 2024م، ضمن أفضل 100 طالب وطالبة على مستوى السعودية. وستُقام المسابقة النهائية نهاية شهر شوال المقبل، وستستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.
وتأهَّل كل من الطلاب: أنور الفيفي وعبدالمجيد طوهري وفارس السيد والمعتز دايلي وفيصل عياشي، والطالبات: راحيل سيد وآمنة نجمي وميسان عبدالباقي وأمجاد البقمي، للأولمبياد الذي يهدف لغرس المبادئ والقيم الوطنية لدى الطلبة، وتعزيز الانتماء الوطني، وتعريفهم بتاريخ السعودية، إضافة إلى المساهمة في المحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، وكذلك الاطلاع على تاريخ العالم.
ويستهدف الأولمبياد الوطني للتاريخ طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وتنظمه وزارة التعليم بالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز؛ للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم في المعلومات التاريخية للمملكة، والتاريخ الدولي في عدد من موضوعات الأولمبياد التاريخية في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والرياضية والسِّيَر والأعلام والموروث الشعبي والعلوم والتقنية.