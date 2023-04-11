"الجطيلي": sirar by stc تَبَنّت شراكات استراتيجية متميزة في مجال الأمن السيبراني

ونوّه الجطيلي إلى أهمية الدور الذي تقدمه منظومة شركاء sirar by stc في تمكين الشركة من حماية بيانات العملاء وتعزيز قدرات الأمن السيبراني المدارة من قِبَلها، والتي تتمثل في حزمة من الخدمات التي تضم: مركز عمليات الأمن السيبراني، وإدارة الثغرات الأمنية وكشفها والاستجابة لها، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، وخدمة حماية البريد الإلكتروني، وخدمة الإنترنت الآمن، إلى جانب ما تقدمه الشركة من حلول توسيع نطاق عمليات الأمان، وتمكين العملاء من اكتشاف التهديدات السيبرانية.