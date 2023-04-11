"الجطيلي": sirar by stc تَبَنّت شراكات استراتيجية متميزة في مجال الأمن السيبراني

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني sirar by stc المهندس فهد الجطيلي، أن الشركة تَبَنّت شراكات استراتيجية متميزة مع عدد من الشركاء العاملين في مجال الأمن السيبراني من المملكة والعالم؛ الأمر الذي أسهَمَ في تعزيز مكانتها كشريك سيبراني موثوق يتمتع بالقدرة على تقديم حلول وخدمات الأمن السيبراني المتطورة التي تُمَكّن المؤسسات من التحكم في قدراتها السيبرانية وبيئاتها الرقمية.
جاء ذلك خلال حفل السحور الذي نظّمته الشركة يوم الاثنين الماضي بالرياض، بحضور ممثلين عن منظومة شراكاتها العالمية التي تضم مجموعة واسعة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتي تجاوز عددها الـ100 شركة عالمية وإقليمية تعمل معها في مجالات الأمن السيبراني المختلفة وتقديم الحلول المبتكرة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن المؤسسات والشركات في العالم تحتاج إلى شركاء سيبرانيين موثوقين يمكنهم توفير خدمات الأمن السيبراني المتطورة، ودعمها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في عصر رقمي متسارع؛ مبينًا أن sirar by stc تضع خبراتها الرائدة في مجال الأمن السيبراني وقدرتها على تقديم الخدمات بمعايير عالمية لعملائها في القطاعين العام والخاص.
ونوّه الجطيلي إلى أهمية الدور الذي تقدمه منظومة شركاء sirar by stc في تمكين الشركة من حماية بيانات العملاء وتعزيز قدرات الأمن السيبراني المدارة من قِبَلها، والتي تتمثل في حزمة من الخدمات التي تضم: مركز عمليات الأمن السيبراني، وإدارة الثغرات الأمنية وكشفها والاستجابة لها، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، وخدمة حماية البريد الإلكتروني، وخدمة الإنترنت الآمن، إلى جانب ما تقدمه الشركة من حلول توسيع نطاق عمليات الأمان، وتمكين العملاء من اكتشاف التهديدات السيبرانية.
يُذكر أن sirar by stc تسعى من خلال ما تتبناه من شراكات استراتيجية إلى تقديم أفضل الحلول والخدمات السيبرانية المتطورة لقائمة عملائها الممتدة على نطاق واسع، من خلال تطوير حلول وقدرات رائدة على مستوى عالمي؛ بهدف تمكين وحماية البنية التحتية الاقتصادية والمادية في المملكة.