"المخدرات" تضبط 410 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدّر

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (410) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل شاحنة نقل بضائع ووكر مُعدّ للترويج بمحافظة جدة، والقبض على (8) مروجين، وهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين السورية والسودانية ومواطن، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.