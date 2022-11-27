خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأذربيجاني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة و الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.