خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأذربيجاني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة و الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.