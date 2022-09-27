فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي آلام عشريني مع تَبِعات "كيس مائي" بالدماغ

وتابع د.مسعود قائلًا: درس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات الطبية، وانتهى إلى ضرورة التدخل الجراحي، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، أُخضِع المريض لعملية دقيقة تم فيها فتح الرأس، والدخول من خلال غرف الدماغ من جهة اليمين، وتحديد مكان الكيس بدقة وموقع الشرايين والأوردة، ومن ثم سحب الكيس واستئصاله بالكامل مع الأوردة والشرايين التي تغذيه، باستخدام المجهر "Pentero"، بطريقة سلسة حتى دون أن ينفتح الكيس نفسه، ومن ثم وُضعت له قسطرة خارجية مؤقتة لتصريف السائل الدماغي، وحُوّل من غرفة العمليات إلى العناية المكثفة التي بقي فيها لمدة 5 أيام عادت خلالها حجرات الدماغ إلى طبيعتها، فتم إزالة القسطرة المؤقتة، ونقل المريض لجناح التنويم الذي أمضى فيه 3 أيام تَواصل فيها التحسن مع الرعاية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى مشيًا على قدميه ودون أن يشتكي من أي من الأعراض التي كانت تنغص حياته قبل العملية، ولله الحمد.