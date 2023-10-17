وزير الدفاع يلتقي أمين مجلس أمن الدولة وزير الدفاع التركماني.. بحثا التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها

حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو وعشق أباد ومينسك اللواء الركن سعد بن محمد الكثيري.