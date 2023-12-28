"العثيم" يشكر أمير منطقة حائل على تكريمه بجائزة عطاء ومنح شركة العثيم للاستثمار جائزة "بصمة" عن مشروع العثيم سيتي سنتر

وقال "العثيم": إن التكريم الذي حظيتُ به من سمو أمير منطقة حائل بالحصول على جائزة "عطاء" للسنة الثالثة على التوالي وجائزة "بصمة" لشركة العثيم للاستثمار عن مشروع العثيم سيتي سنتر -الذي يعد أحدث مشاريع الشركة بالمنطقة- يجسد علاقة المحبة والتقدير بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيدًا لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.