"العثيم" يشكر أمير منطقة حائل على تكريمه بجائزة عطاء ومنح شركة العثيم للاستثمار جائزة "بصمة" عن مشروع العثيم سيتي سنتر

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل؛ بمناسبة تكريمه بجائزة سمو أمير منطقة حائل "عطاء" 2023 للأفراد والمؤسسات الداعمة في نسختها السادسة للمرة الثالثة على التوالي؛ تقديرًا لمساهماته الخيرية بمنطقة حائل، وكذلك منح شركة العثيم للاستثمار جائزة بصمة عن مشروع العثيم سيتي سنتر، وذلك في الاحتفال الذي رعاه سموه الكريم بحضور أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأعيان المنطقة.
وثمّن "العثيم" جهود سمو أمير منطقة حائل في خدمة المنطقة ومبادراته المستمرة في التنمية والتطوير ودعم وجذب الاستثمار في كل القطاعات تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقال "العثيم": إن التكريم الذي حظيتُ به من سمو أمير منطقة حائل بالحصول على جائزة "عطاء" للسنة الثالثة على التوالي وجائزة "بصمة" لشركة العثيم للاستثمار عن مشروع العثيم سيتي سنتر -الذي يعد أحدث مشاريع الشركة بالمنطقة- يجسد علاقة المحبة والتقدير بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيدًا لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يُمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها.