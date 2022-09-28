"تقويم التعليم والتدريب" توقع اتفاقية لاعتماد 92 برنامجًا أكاديميًّا لجامعة القصيم

وعلى هامش الاتفاقية الإطارية وُقّعت عقود تنفيذ الدراسات التقويمية لاعتماد "11" برنامجًا أكاديميًّا؛ وهي: "بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة، بكالوريوس إدارة الأعمال، بكالوريوس التمويل، بكالوريوس المعلوماتية الصحية، ماجستير التربية في التربية الخاصة، ماجستير إدارة الأعمال، ماجستير العلوم في التمويل، دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأدبية، دكتوراه الفلسفة في الدراسات اللغوية، وتجديد اعتماد كل من بكالوريوس الطب والجراحة، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان".