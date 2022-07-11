"أمانة المدينة" تستأنف خطتها التشغيلية للموسم الثاني من الحج

وبيّنت أن خطتها للموسم الثاني تستند إلى تكثيف الخدمات في مجال النظافة العامة والتعقيم، وتكثيف أعمال الإصحاح البيئي، وإحكام الرقابة على المنشآت التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة، ومتابعة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور إيواء الزائرين؛ لضمان سلامة الأغذية في مطابخ الإعاشة والمطاعم والمستودعات، وثلاجات المواد الغذائية، ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة؛ داعيةً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتاح في الأجهزة الذكية.