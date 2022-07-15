وزيران بقائمة "أول".. قصة 75 عامًا من التعليم والابتعاث السعودي بأمريكا

ويعد الطالب عبدالله الطريقي أول سعودي يحصل على درجة علمية من الجامعات في أمريكا، بعد حصوله على درجة الماجستير في تخصص الجيولوجيا من جامعة تكساس في أوستن عام 1947، والذي أصبح فيما بعد أول وزير نفط سعودي، وشارك في تأسيس أوبك، وكان قد درس البكالوريوس في جامعة الملك فؤاد الأول التي سميت لاحقًا بجامعة القاهرة.