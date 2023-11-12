"رابطة العالم الإسلامي": قرارات القمة تعبير عن الموقف الموحد لإدانة العدوان الغاشم

وأكد العيسى، دقة ما جاء في البيان الذي نفى توصيف الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس من طرف إسرائيل، مع التأكيد على إدانة قتل المدنيين واستهدافهم موقف مبدئي منطلق من قيمنا الإنسانية ومنسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.