سمو محافظ الأحساء يستقبل أهالي المحافظة

وأكَّدَ سموّه خلال اللقاء أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين وسرعة إنجازها لهم، في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله- وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، مبينًا أن الجهود مستمرة في متابعة تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال من الجهات الحكومية.